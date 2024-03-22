Сидорова (Меркулова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Меркулов Иван
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Зеленова Мария Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сидоров Александр Петрович
Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич
Смерть
1916
левосторонний инсульт