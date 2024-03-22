Сидорова (Меркулова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Меркулова) Александра Ивановна

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Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Зеленова Мария Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сидоров Александр Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сидоров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Алексеевич

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Смерть
1916
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
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