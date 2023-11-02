Зеленова (Сидорова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1890
Дата смерти01.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890
Бракосочетание
08.06.1922
Бракосочетание
08.06.1922
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зеленова Ида Андреевна
Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1929
Сын: Зеленов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1933
Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович
Смерть
01.04.1974