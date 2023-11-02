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Зеленова (Сидорова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1890

Дата смерти

01.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890

Отец: Сидоров Петр Алексеевич

Мать: Сидорова Александра Ивановна

Бракосочетание
08.06.1922

Муж: Зеленов Андрей Степанович

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
08.06.1922

Муж: не указан

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зеленова Ида Андреевна

Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович

Плотинка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1929

Сын: Зеленов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович

Плотинка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Зеленов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Зеленов Андрей Степанович

Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.1974
Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
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