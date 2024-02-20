Золото (Хавалджи) Пелагея Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: Хавалджи Михаил
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.01.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-180,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-181.
Рождение ребёнка
11.08.1910
Отец ребёнка: Золото Федор Трандафилович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Золото Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Золото Федор Трандафилович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Смерть
Неизвестно