Золото (Хавалджи) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Хавалджи) Пелагея Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Хавалджи Михаил

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.01.1909

Муж: Золото Федор Трандафилович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-180,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-181.
Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Золото Георгий Федорович

Отец ребёнка: Золото Федор Трандафилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Золото Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Золото Федор Трандафилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Смерть
Неизвестно
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