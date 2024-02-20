Золото Георгий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения11.08.1910
Дата смерти11.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.04.1910
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Михаил Фотиевич Сарбаш и дочь его - Сусания
Рождение
11.08.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Смерть
11.08.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-66,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр 270
Похороны
12.08.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /