Золото Федор Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения25.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.05.1884
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1884г.лист-147,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-148
Крещение
26.05.1884
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1884г.лист-147,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-148 | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Золото Семен Лазаревич и И поселянка с.Чердакли-Вера Петровна Каракандорина
Бракосочетание
19.01.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-180,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-181.
Рождение ребёнка
11.08.1910
Мать ребёнка: Золото Пелагея Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-17,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-221
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Золото Пантелеймон Федорович
Мать ребёнка: Золото Пелагея Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Смерть
Неизвестно