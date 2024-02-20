Золото Пантелеймон Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения22.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302
Крещение
23.07.1911
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1911г.лист-98,зап.-69,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-302. | Восприемники: Нракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын - Стефан и жена Мария Антиповаовока
Смерть
Неизвестно