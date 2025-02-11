Раводькин Филипп Петрович
мужской, родился 05.01.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.12.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецРаводькин Петр Фёдоров1850 г.р.
МатьРаводькина Фотина ПавловнаДо 1850 г.р.
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Рождение
05.01.1872
Отец: Раводькин Петр Фёдоров
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.12.1872
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область