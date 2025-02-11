Раводькин Филипп Петрович 05.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Раводькин Филипп Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.01.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.12.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Раводькин Петр Фёдоров1850 г.р.
Мать
Раводькина Фотина ПавловнаДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872

Отец: Раводькин Петр Фёдоров

Мать: Раводькина Фотина Павловна

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.12.1872
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.