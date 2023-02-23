Фотина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Равдин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Равдин Петр Федорович

дер. Балтасева (Болдасьево)
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Равдин Степан Петрович

Отец ребёнка: Равдин Петр Федорович

дер. Балтасева (Болдасьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Равдин Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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