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Равдин Петр Федорович

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Место рождения

дер. Балтасева (Болдасьево)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равдин Федор

Мать: ?

дер. Балтасева (Болдасьево)
Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Равдин Филипп Петрович

Мать ребёнка: Фотина Павловна

дер. Балтасева (Болдасьево)
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Равдин Степан Петрович

Мать ребёнка: Фотина Павловна

дер. Балтасева (Болдасьево)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотина Павловна

Смерть
Неизвестно
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