Равдин Петр Федорович
Место рождениядер. Балтасева (Болдасьево)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равдин Федор
Мать: ?
дер. Балтасева (Болдасьево)
Рождение ребёнка
?.06.1872
Мать ребёнка: Фотина Павловна
дер. Балтасева (Болдасьево)
Рождение ребёнка
27.11.1886
Мать ребёнка: Фотина Павловна
дер. Балтасева (Болдасьево)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотина Павловна
Смерть
Неизвестно