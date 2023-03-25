Семёнова (Павлова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Павлова) Александра Петровна

Место рождения

Большемуртинский район, Красноярский край

Дата рождения

08.09.1931

Дата смерти

25.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931

Отец: Павлов Петр Захарович

Мать: Павлова Екатерина Николаевна

Большемуртинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.05.1961

Сын: Семёнов Михаил

Отец ребёнка: Семёнов Иван

Дивногорск
Смерть
25.03.2023
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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