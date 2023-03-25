Семёнова (Павлова) Александра Петровна
Место рожденияБольшемуртинский район, Красноярский край
Дата рождения08.09.1931
Дата смерти25.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931
Большемуртинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.05.1961
Сын: Семёнов Михаил
Отец ребёнка: Семёнов Иван
Дивногорск
Смерть
25.03.2023
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область