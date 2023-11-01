Семёнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Михаил

Семёнов Михаил

Место рождения

Дивногорск

Дата рождения

25.05.1961

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1974 г.р.

Дети

1985 г.р.
1993 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961

Отец: Семёнов Иван

Мать: Семёнова Александра Петровна

Дивногорск
Рождение ребёнка
17.11.1985

Сын: Семёнов Дмитрий

Мать ребёнка: Семенова Елена

Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Семенова Дарья

Мать ребёнка: Семенова Елена

Бракосочетание
12.08.2000

Жена: Зубова Наталья

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.07.2002

Сын: Зубов Арсений

Мать ребёнка: Зубова Наталья

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Наталья

Нижний Новгород
Развод
Неизвестно

Жена: Семенова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close