Семёнов Михаил
Место рожденияДивногорск
Дата рождения25.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961
Отец: Семёнов Иван
Дивногорск
Рождение ребёнка
17.11.1985
Сын: Семёнов Дмитрий
Мать ребёнка: Семенова Елена
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Семенова Дарья
Мать ребёнка: Семенова Елена
Бракосочетание
12.08.2000
Жена: Зубова Наталья
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.07.2002
Сын: Зубов Арсений
Мать ребёнка: Зубова Наталья
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Наталья
Нижний Новгород
Развод
Неизвестно
Жена: Семенова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Елена