Павлов Петр Захарович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти30.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Павлов Захар Ефимович
Мать: Павлова Евгения
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Семёнова Александра Петровна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна
Большемуртинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1939
Дочь: Ольховик Тамара Петровна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна
Смерть
30.12.1942