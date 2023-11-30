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Павлов Петр Захарович

Место рождения

Никольская

Дата рождения

1908

Дата смерти

30.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Павлов Захар Ефимович

Мать: Павлова Евгения

Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Семёнова Александра Петровна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна

Большемуртинский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.11.1939

Дочь: Ольховик Тамара Петровна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Николаевна

Смерть
30.12.1942
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