Цыба (Карпенко) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыба (Карпенко) Мария Тимофеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1888

Отец: Карпенко Тимофей Степанович

Мать: Карпенко Варвара Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.10.1906

Муж: Цыба Дмитрий Павлович

Старый Глыбов, Остерский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: Цыба Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович

Старый Глыбов, Остерский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1911

Дочь: Цыба Феодотия Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович

Старый Глыбов, Остерский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1913

Сын: Цыба Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович

Старый Глыбов, Остерский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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