Цыба (Карпенко) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1888
Бракосочетание
18.10.1906
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: Цыба Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1911
Дочь: Цыба Феодотия Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1913
Сын: Цыба Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыба Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно