Карпенко (Сидоренко) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Сидоренко) Варвара Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1857

Отец: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Мать: Сидоренко Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879

Дочь: Карпенко Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879

Дочь: Карпенко Ефросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1883

Дочь: Карпенко Христина Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Цыба Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Карпенко Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Карпенко Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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