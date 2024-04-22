Карпенко (Сидоренко) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1857
Бракосочетание
28.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879
Дочь: Карпенко Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879
Дочь: Карпенко Ефросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1883
Дочь: Карпенко Христина Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Цыба Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Карпенко Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Карпенко Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Карпенко Тимофей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно