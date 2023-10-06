Сидоренко Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1855

Дочь: Стоян Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1857

Дочь: Карпенко Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1864

Дочь: Дупа Елисавета Андреевна

Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
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