Сидоренко Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1855
Дочь: Стоян Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1857
Дочь: Карпенко Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1864
Дочь: Дупа Елисавета Андреевна
Отец ребёнка: Сидоренко Андрей Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя