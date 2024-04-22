Стоян (Сидоренко) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоян (Сидоренко) Акилина Андреевна

Стоян (Сидоренко) Акилина Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

02.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1855

Отец: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Мать: Сидоренко Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1876

Муж: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1876

Сын: Стоян Афанасий Наумович

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1877

Дочь: Евлампия Наумовна

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close