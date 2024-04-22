Стоян (Сидоренко) Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1855
Бракосочетание
11.01.1876
Муж: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1876
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1877
Дочь: Евлампия Наумовна
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно