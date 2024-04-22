Дупа (Сидоренко) Елисавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупа (Сидоренко) Елисавета Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1864

Отец: Сидоренко Андрей Тимофеевич

Мать: Сидоренко Параскева Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Дупа Аввакум Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Дупа Дарья Аввакумовна

Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дупа Василий Аввакумович

Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1897

Сын: Дупа Григорий Аввакумович

Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Дупа Павел Аввакумович

Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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