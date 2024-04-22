Дупа (Сидоренко) Елисавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1864
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
12.03.1888
Дочь: Дупа Дарья Аввакумовна
Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович
Рождение ребёнка
23.01.1897
Сын: Дупа Григорий Аввакумович
Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович
Рождение ребёнка
15.01.1903
Отец ребёнка: Дупа Аввакум Тихонович
Смерть
Неизвестно