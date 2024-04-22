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Дупа Василий Аввакумович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Дупа Аввакум Тихонович

Мать: Дупа Елисавета Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
27.05.1918

Жена: Дупа Ирина Лукинична

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1926

Дочь: Остапенко Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Дупа Ирина Лукинична

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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