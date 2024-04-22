Дупа Василий Аввакумович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Дупа Аввакум Тихонович
Мать: Дупа Елисавета Андреевна
Бракосочетание
27.05.1918
Жена: Дупа Ирина Лукинична
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1926
Дочь: Остапенко Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Дупа Ирина Лукинична
Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно