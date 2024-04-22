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Карпенко Тимофей Степанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1854

Отец: Карпенко Степан Михайлович

Мать: Карпенко Параскева Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879

Дочь: Карпенко Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879

Дочь: Карпенко Ефросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1883

Дочь: Карпенко Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Цыба Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Карпенко Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Карпенко Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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