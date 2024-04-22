Карпенко Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения21.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1854
Бракосочетание
28.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879
Дочь: Карпенко Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1879
Дочь: Карпенко Ефросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.03.1883
Дочь: Карпенко Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Цыба Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Карпенко Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1893
Сын: Карпенко Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно