Карпенко (Охонько) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1824
Бракосочетание
08.11.1846
Рождение ребёнка
04.09.1847
Сын: Карпенко Захарий Степанович
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1848
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1851
Дочь: Карпенко Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1851
Дочь: Карпенко Ирина Степановна
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1852
Дочь: Карпенко Павола Степановна
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1854
Сын: Карпенко Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1856
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1859
Сын: Карпенко Герасим Степанович
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1860
Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно