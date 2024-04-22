Карпенко (Охонько) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Охонько) Параскева Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

23.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1824

Отец: Охонько Андрей Григорьевич

Мать: Охонько Ефросиния Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1846

Муж: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1847

Сын: Карпенко Захарий Степанович

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1848

Сын: Карпенко Яков Степанович

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1851

Дочь: Карпенко Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.05.1851

Дочь: Карпенко Ирина Степановна

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1852

Дочь: Карпенко Павола Степановна

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1854

Сын: Карпенко Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1856

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.03.1859

Сын: Карпенко Герасим Степанович

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1860

Сын: Карпенко Лука Степанович

Отец ребёнка: Карпенко Степан Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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