село Старый Глыбов, село Старый Глыбов, Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886) — Familio

Старый Глыбов

Остерский уезд, Черниговская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2620Старый Глибов (Глыбов), с. каз.при колодцах.422081226244Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Сорокошичская волость
802. Старый Глыбов, село бывшее государственное, при речке Росохе, дворов 111, жителей 683, церковь православная, питейный дом
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