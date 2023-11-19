Рудных (Скороходова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудных (Скороходова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1897

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897

Отец: Скороходов Петр Романович

Мать: Скороходова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудных Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1914

Сын: Рудных Александр Федорович

Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1923

Сын: Рудных Николай Федорович

Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Карандашова (Рудных) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пахунова (Рудных) Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич

Смерть
1932

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