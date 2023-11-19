Рудных (Скороходова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1897
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1914
Сын: Рудных Александр Федорович
Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1923
Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1924
Дочь: Карандашова (Рудных) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пахунова (Рудных) Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: Рудных Федор Алексеевич
Смерть
1932