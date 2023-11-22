Скороходова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: Рудных Надежда Петровна
Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Скороходов Александр Петрович
Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Скороходова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович
Рождение ребёнка
29.07.1910
Дочь: Скороходова Анна Петровна
Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно