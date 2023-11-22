Скороходова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: Рудных Надежда Петровна

Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Скороходов Александр Петрович

Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович

Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Скороходова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович

Рождение ребёнка
29.07.1910

Дочь: Скороходова Анна Петровна

Отец ребёнка: Скороходов Петр Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Петр Романович

Смерть
Неизвестно
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