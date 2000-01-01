Огородникова Дарья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
24.03.1863
Сын: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1903