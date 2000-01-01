Огородникова Дарья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Дарья Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Лаврентий Ильич

Смерть
После 1903
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