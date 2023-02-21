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Огородников Иоанн Лаврентиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1863

Дата смерти

10.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863

Отец: Огородников Лаврентий Ильич

Мать: Огородникова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ирина Иоанновна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Феврония Иоанновна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Огородников Федор Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
28.07.1894

Сын: Огородников Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
26.08.1897

Сын: Огородников Александр Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Огородников Константин Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
13.02.1905

Сын: Огородников Павел Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Огородников Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Ксения Иоанновна

Смерть
10.11.1910
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