Огородников Иоанн Лаврентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1863
Дата смерти10.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ирина Иоанновна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Феврония Иоанновна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Огородников Федор Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
28.07.1894
Сын: Огородников Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
26.08.1897
Сын: Огородников Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Огородников Константин Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
13.02.1905
Сын: Огородников Павел Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Рождение ребёнка
26.12.1912
Сын: Огородников Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1910