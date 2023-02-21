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Огородников Лаврентий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1827

Отец: Огородников Илья Егорович

Мать: Огородникова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Огородникова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Мать ребёнка: Огородникова Дарья Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Дарья Платоновна

Смерть
Неизвестно