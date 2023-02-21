Огородников Лаврентий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1827
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Огородникова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
24.03.1863
Сын: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Мать ребёнка: Огородникова Дарья Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно