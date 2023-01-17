Удовенко Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко Николай Григорьевич

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Место рождения

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Удовенко Григорий

Мать: Удовенко Дарья

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Удовенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Удовенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Удовенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Удовенко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удовенко Мария

Смерть
Неизвестно
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