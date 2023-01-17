Удовенко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Удовенко Григорий
Мать: Удовенко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Удовенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Удовенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Удовенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Удовенко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удовенко Мария
Смерть
Неизвестно