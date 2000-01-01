Удовенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Удовенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Удовенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Удовенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Удовенко Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удовенко Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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