Удовенко (Вдовенко) Дарья
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смерти24.10.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1920
Сын: Удовенко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Удовенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Удовенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удовенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Удовенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Удовенко Григорий
Смерть
24.10.1961