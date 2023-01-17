Удовенко (Вдовенко) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдовенко (Вдовенко) Дарья

Удовенко (Вдовенко) Дарья

avatar

Место рождения

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

24.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.1920

Сын: Удовенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Удовенко Григорий

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Удовенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Удовенко Григорий

Вяжновка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Удовенко Григорий

Смерть
24.10.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close