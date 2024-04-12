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Бучельников Павел Емелианов

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.01.1809

Дата смерти

11.04.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1809

Отец: Бучельников Емелиан Андреев

Мать: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1828

Жена: Бучельникова Иульяния Стефанова

Рождение ребёнка
31.05.1829

Сын: Бучельников Иустин Павлов

Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1830

Сын: Бучельников Михаил Павлов

Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
11.04.1831
Рождение ребёнка
17.10.1831

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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