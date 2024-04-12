Бучельников Павел Емелианов
Место рождения
Дата рождения15.01.1809
Дата смерти11.04.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1809
Бракосочетание
02.07.1828
Рождение ребёнка
31.05.1829
Сын: Бучельников Иустин Павлов
Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова
Рождение ребёнка
07.11.1830
Сын: Бучельников Михаил Павлов
Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова
Смерть
11.04.1831
Рождение ребёнка
17.10.1831
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Бучельникова Иульяния Стефанова