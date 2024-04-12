Бучельников Емелиан Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Бучельников Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Забродина Ксения Емелианова
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
28.03.1801
Дочь: Новопашенная Марья Емельянова
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
12.10.1802
Дочь: Тренина Домника Емелианова
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
13.07.1804
Дочь: Ольга Емелианова
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
23.11.1807
Сын: Бучельников Александр Емелианов
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
15.01.1809
Сын: Бучельников Павел Емелианов
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
09.02.1811
Сын: Бучельников Димитрий Емелианов
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Рождение ребёнка
03.11.1817
Сын: Бучельников Павел Емельянов
Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно