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Бучельников Емелиан Андреев

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Бучельников Андрей Алексиев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Забродина Ксения Емелианова

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1801

Дочь: Новопашенная Марья Емельянова

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1802

Дочь: Тренина Домника Емелианова

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1804

Дочь: Ольга Емелианова

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1807

Сын: Бучельников Александр Емелианов

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1809

Сын: Бучельников Павел Емелианов

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1811

Сын: Бучельников Димитрий Емелианов

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1817

Сын: Бучельников Павел Емельянов

Мать ребёнка: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Васса Терентьева

Смерть
Неизвестно
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