Бучельникова (Козулина) Васса Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Козулина) Васса Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

14.06.1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Козулин Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Забродина Ксения Емелианова

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1801

Дочь: Новопашенная Марья Емельянова

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1802

Дочь: Тренина Домника Емелианова

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1804

Дочь: Ольга Емелианова

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1807

Сын: Бучельников Александр Емелианов

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1809

Сын: Бучельников Павел Емелианов

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1811

Сын: Бучельников Димитрий Емелианов

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1817

Сын: Бучельников Павел Емельянов

Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Емелиан Андреев

Смерть
14.06.1834
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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