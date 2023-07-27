Бучельникова (Козулина) Васса Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти14.06.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Козулин Терентий
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Забродина Ксения Емелианова
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
28.03.1801
Дочь: Новопашенная Марья Емельянова
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
12.10.1802
Дочь: Тренина Домника Емелианова
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
13.07.1804
Дочь: Ольга Емелианова
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
23.11.1807
Сын: Бучельников Александр Емелианов
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
15.01.1809
Сын: Бучельников Павел Емелианов
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
09.02.1811
Сын: Бучельников Димитрий Емелианов
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Рождение ребёнка
03.11.1817
Сын: Бучельников Павел Емельянов
Отец ребёнка: Бучельников Емелиан Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1834
Причина смерти: от горячки