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Бучельников Димитрий Емелианов

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

09.02.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1811

Отец: Бучельников Емелиан Андреев

Мать: Бучельникова Васса Терентьева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.07.1831

Жена: Бучельникова Гликерия Саввина

Рождение ребёнка
18.02.1833

Дочь: Евдокия Димитриева

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1835

Дочь: Таисия Димитриева

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1838

Сын: Бучельников Исидор Димитриев

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Бучельников Георгий Димитриев

Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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