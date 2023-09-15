Бучельников Димитрий Емелианов
Место рождения
Дата рождения09.02.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1811
Бракосочетание
12.07.1831
Рождение ребёнка
18.02.1833
Дочь: Евдокия Димитриева
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина
Рождение ребёнка
06.10.1835
Дочь: Таисия Димитриева
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина
Рождение ребёнка
11.05.1838
Сын: Бучельников Исидор Димитриев
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина
Рождение ребёнка
01.11.1840
Сын: Бучельников Георгий Димитриев
Мать ребёнка: Бучельникова Гликерия Саввина
Смерть
Неизвестно