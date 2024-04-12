Бучельникова (Лошкарева) Иульяния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучельникова (Лошкарева) Иульяния Стефанова

Бучельникова (Лошкарева) Иульяния Стефанова

avatar

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1802

Отец: Лошкарев Стефан Мокиев

Мать: Лошкарева (сеченая) Параскева Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1828

Муж: Бучельников Павел Емелианов

Рождение ребёнка
31.05.1829

Сын: Бучельников Иустин Павлов

Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1830

Сын: Бучельников Михаил Павлов

Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1831

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close