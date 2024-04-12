Бучельникова (Лошкарева) Иульяния Стефанова
Место рождения
Дата рождения18.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1802
Бракосочетание
02.07.1828
Рождение ребёнка
31.05.1829
Сын: Бучельников Иустин Павлов
Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов
Рождение ребёнка
07.11.1830
Сын: Бучельников Михаил Павлов
Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов
Рождение ребёнка
17.10.1831
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Бучельников Павел Емелианов
Смерть
Неизвестно