Сазонова Мавра Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1850
Отец: Аким
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.
Дочь: Свирина Евфимия Семёновна
Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно