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Сазонова Мавра Акимовна

Место рождения

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Аким

Мать: не указана

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.

Дочь: Свирина Евфимия Семёновна

Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Трафим Семёнович

Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Сазонов Семён Михайлович

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Семён Михайлович

Смерть
Неизвестно
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