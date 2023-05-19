Аким
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сазонова Мавра Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Смерть
Неизвестно