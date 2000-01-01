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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2545Василевка (Богоявленское), с. каз. и вл.при пруде.101471248275Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
974. Василевка, село бывшее владельческое и государственное, дворов 107, жителей 601, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Василевка село5394на тр. ряжск-Сапожокъ127420283703121123ЕголдаевоЦерковь камен., школа, ветрян. мельница
С. Василевки усадьба причта5395на тр. ряжск-Сапожокъ————121123Еголдаево
Г. Никитина над. сов. влад. усад.5396при с. Василевке————121123Еголдаево
Болталина владел. усадьба5397при с. Василевке————121123Еголдаево
Г. Смельской вд. д. ст. сов. вл. ус.5398при с. Василевке на тр. ряжск-Сапожокъ—241943121123Еголдаево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
257Василевкасело53°44'с.ш.40°15'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630415106с Василевкасело