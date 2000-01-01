село Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Василевка

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2545Василевка (Богоявленское), с. каз. и вл.при пруде.101471248275Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
974. Василевка, село бывшее владельческое и государственное, дворов 107, жителей 601, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
Василевка село5394на тр. ряжск-Сапожокъ127420283703121123ЕголдаевоЦерковь камен., школа, ветрян. мельница
С. Василевки усадьба причта5395на тр. ряжск-Сапожокъ121123Еголдаево
Г. Никитина над. сов. влад. усад.5396при с. Василевке121123Еголдаево
Болталина владел. усадьба5397при с. Василевке121123Еголдаево
Г. Смельской вд. д. ст. сов. вл. ус.5398при с. Василевке на тр. ряжск-Сапожокъ241943121123Еголдаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
257Василевкасело53°44'с.ш.40°15'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Дегтянское сельское поселение
61630415106с Василевкасело

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