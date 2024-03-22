Сазонов Семён Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Сазонов Михаил
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.
Дочь: Свирина Евфимия Семёновна
Мать ребёнка: Сазонова Мавра Акимовна
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сазонова Мавра Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Спиридон Семёнович
Мать ребёнка: Сазонова Мавра Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Мавра Акимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьян- собственник. Выкупил землю. Стал собственником земли
Смерть
Неизвестно