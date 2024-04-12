Сазонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Михаил

Место рождения

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сазонов Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Василевка (Богоявленское) упоминается в письменных памятниках XVII столетия первоначально под именем пустоши Василенки, затем в качестве слободы и деревни, принадлежавшей к приходу села Дегтяного, а с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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