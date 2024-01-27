Городская София Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Городской Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Городской Трофим Домианович Демьянович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Городской Марко Трофимович
Отец ребёнка: Городской Трофим Домианович Демьянович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Городской Трофим Домианович Демьянович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Городской Стефан Степан Трофимович
Отец ребёнка: Городской Трофим Домианович Демьянович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Городской Демьян Трофимович
Отец ребёнка: Городской Трофим Домианович Демьянович
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Смерть
Неизвестно