Городской Трофим Домианович Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Городской Домиан (Демьян)
Мать: Городская Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Городской Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Городская София Герасимовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Городской Марко Трофимович
Мать ребёнка: Городская София Герасимовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Феодосия Трофимовна
Мать ребёнка: Городская София Герасимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Городской Стефан Степан Трофимович
Мать ребёнка: Городская София Герасимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Городской Демьян Трофимович
Мать ребёнка: Городская София Герасимовна
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак на 1789 год
Смерть
Неизвестно