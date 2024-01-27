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Городской Трофим Домианович Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Городской Домиан (Демьян)

Мать: Городская Неизвестно

Рождение ребёнка
1771

Сын: Городской Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Городская София Герасимовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Городской Марко Трофимович

Мать ребёнка: Городская София Герасимовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Феодосия Трофимовна

Мать ребёнка: Городская София Герасимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Городской Стефан Степан Трофимович

Мать ребёнка: Городская София Герасимовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Городской Демьян Трофимович

Мать ребёнка: Городская София Герасимовна

Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак на 1789 год
Смерть
Неизвестно
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