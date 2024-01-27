Городской Демьян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Смерть
Неизвестно