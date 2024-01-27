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Городской Демьян Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Городской Трофим Домианович Демьянович

Мать: Городская София Герасимовна

Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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