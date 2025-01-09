Михайлова Авдотья Веденеевна
женский, родилась Около 1807
умерла После 1858
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Михайлов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Дочь: Черешнева (Михайлова) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Дочь: (Михайлова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Дочь: Павлова (Михайлова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Сын: Михайлов Василий Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Дочь: Михайлова (Михайлова) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Сын: Михайлов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович
Сын: Михайлов Александр Степанович
Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович