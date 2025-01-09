Михайлова Авдотья Веденеевна Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлова Авдотья Веденеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1807

умерла После 1858

Супруги
Михайлов Степан СтепановичОколо 1806 г.р.
Дети
Михайлов Алексей Степанович16.03.1826 или 17.03.1826 ст. г.р.
Черешнева (Михайлова) Матрена СтепановнаОколо 1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Степан Степанович

Рождение ребёнка
16.03.1826 или 17.03.1826 ст.

Сын: Михайлов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Черешнева (Михайлова) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.06.1830 ст.

Сын: Михайлов Петр Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

ГАВО | Государственный архив Воронежской области | Фонд И-281, Опись 1, Дело 94

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Михайлова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Павлова (Михайлова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Михайлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.03.1842 ст.

Сын: Михайлов Василий Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.10.1844 ст.

Дочь: Михайлова (Михайлова) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.10.1847 ст.

Сын: Михайлов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.08.1850 ст.

Сын: Михайлов Александр Степанович

Отец ребёнка: Михайлов Степан Степанович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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