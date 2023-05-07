Мартынова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1965
Бракосочетание
06.05.1983
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.10.1983
Сын: Мартынов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1998
Сын: Мартынов Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич