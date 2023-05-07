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Мартынова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1965

Отец: Красовский Александр Витольдович

Мать: Красовская Римма Борисовна

Бракосочетание
06.05.1983

Муж: Мартынов Валерий Алексеевич

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.10.1983

Сын: Мартынов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1998

Сын: Мартынов Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Мартынов Валерий Алексеевич

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