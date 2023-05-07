Красовская (Афанасьева) Римма Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1941
Отец: Афанасьев Борис
Мать: Афанасьева Анастасия
Рождение ребёнка
1963
Сын: Красовский Олег Александрович
Отец ребёнка: Красовский Александр Витольдович
Рождение ребёнка
02.07.1965
Дочь: Мартынова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Красовский Александр Витольдович