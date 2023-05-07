Красовская (Афанасьева) Римма Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Афанасьева) Римма Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1941

Отец: Афанасьев Борис

Мать: Афанасьева Анастасия

Рождение ребёнка
1963

Сын: Красовский Олег Александрович

Отец ребёнка: Красовский Александр Витольдович

Рождение ребёнка
02.07.1965

Дочь: Мартынова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Красовский Александр Витольдович

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