Мартынов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1964
Бракосочетание
06.05.1983
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.10.1983
Сын: Мартынов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
21.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
24.01.1998
Сын: Мартынов Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна