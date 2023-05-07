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Мартынов Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1964

Отец: Мартынов Алексей Ефимович

Мать: Мартынова Валентина Стефановна

Бракосочетание
06.05.1983

Жена: Мартынова Светлана Александровна

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.10.1983

Сын: Мартынов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
24.01.1998

Сын: Мартынов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Мартынова Светлана Александровна

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