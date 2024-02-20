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Голованев Тихон Демидович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.08.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Петр Андреевич Патримай и Матвея Захаровича Евкова жена - Анна Ивановна
Рождение
11.08.1875

Отец: Голованев Демид Степанович

Мать: Голованева Агафья Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1875г.,лист-30,зап-39
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Макуха Фккла Тихоновна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.05.1911

Дочь: Гликерия Тихоновна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.06.1912

Сын: Голованев Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Голованев Гавриил Тихонович

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Юлия Тихоновна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Голованев Петр Тихонович

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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