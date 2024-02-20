Голованев Тихон Демидович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения11.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.08.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Петр Андреевич Патримай и Матвея Захаровича Евкова жена - Анна Ивановна
Рождение
11.08.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1875г.,лист-30,зап-39
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Макуха Фккла Тихоновна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.05.1911
Дочь: Гликерия Тихоновна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.06.1912
Сын: Голованев Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Голованев Гавриил Тихонович
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.03.1916
Дочь: Юлия Тихоновна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.06.1918
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Семеновна
Смерть
Неизвестно