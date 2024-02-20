Голованева Агафья Саввична
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1860
Сын: Голованев Ерофей Демидович
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.11.1870
Дочь: Корсунова Екатерина Демидовна
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, и/к-1870г.,лист-31,зап-63
Рождение ребёнка
1872
Сын: Голованев Каллистрат Демидович
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1873
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-2,м/к-1873г.,лист-5,зап-4 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1875
Сын: Голованев Тихон Демидович
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1875г.,лист-30,зап-39
Рождение ребёнка
11.11.1877
Дочь: Неонила Демидовна
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Рождение ребёнка
11.11.1877
Дочь: Феоктиста Демидовна
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-32,зап-47
Рождение ребёнка
25.12.1878
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1878г.,лист-110,зап-72
Рождение ребёнка
17.01.1880
Дочь: Анастасия Демидовна
Отец ребёнка: Голованев Демид Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно