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Голованев Ерофей Демидович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Голованев Демид Степанович

Мать: Голованева Агафья Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Голованев Федор Ерофеевич

Мать ребёнка: Голованева Гликерия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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