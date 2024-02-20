Голованев Ерофей Демидович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Голованев Федор Ерофеевич
Мать ребёнка: Голованева Гликерия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно