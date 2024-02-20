Корсунова (Головань) Екатерина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Головань) Екатерина Демидовна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

14.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870

Отец: Голованев Демид Степанович

Мать: Голованева Агафья Саввична

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, и/к-1870г.,лист-31,зап-63
Крещение
14.11.1870
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Гавриил Петрович Марченко и Матвея Захаровича Евкова жена-Анна Ивановна
Бракосочетание
06.12.1888

Муж: Корсун Лука Елисеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1888г / зап.№ 42 /, Ф-265-1-8 / лист № 55 /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Корсун Иоанн / Иван / Лукьянович

Отец ребёнка: Корсун Лука Елисеевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя
Смерть
Неизвестно
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